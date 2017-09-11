 أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف وعددا من القضاة والمشايخ بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف وعددا من القضاة والمشايخ بالمنطقة

أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف وعددا من القضاة والمشايخ بالمنطقة
المناطق - جازان - أمل بهكلي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، على حرص القيادة الحكيمة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه سموه بديوان الإمارة اليوم ، بفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة جازان الشيخ علي بن شيبان العامري وعددا من القضاة والمشايخ بالمنطقة الذين هنؤوا سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم الحج , مشيدين بمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة وفق الخطط والآليات المنفذة لتسهيل ونجاح موسم حج هذا العام .
وبادل سمو أمير جازان بالنيابة الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات ، مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين من بقاع الأرض كافة ، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.

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