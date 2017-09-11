 التحالف يقصف مجددا قوات النظام السوري وحزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التحالف يقصف مجددا قوات النظام السوري وحزب الله

التحالف يقصف مجددا قوات النظام السوري وحزب الله
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف الدولي غارات جوية مركزة على مجموعات عسكرية لقوات النظام السوري وميليشيا حزب الله، قرب اللواء 137 في محيط مدينة دير الزور.
وقالت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية إن القصف استهدف مجموعة ترافق رتلا عسكري يرفع رايات ميليشيا حزب الله والعلم السوري بأكثر من 12 صاروخا، وحقق إصابات مباشرة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قصف مشابه لطيران التحالف الدولي لرتل آخر لقوات النظام في محيط حقل التيم النفطي شرقي المدينة.

وقالت مصادر محلية لسكاي نيوز عريبة إن الغارات تسبب في سقوط قتلى من قوات النظام والميليشيات الإيرانية بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وسبق للتحالف الدولي أن قصف أرتالا عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية بمنطقة الشحمي في البادية السورية، بغية منعها من الوصول إلى الحدود العراقية-السورية، في مطلع شهر يونيو الماضي.

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