 “إرما” يجتاح كوبا ويقتل عشرة أشخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“إرما” يجتاح كوبا ويقتل عشرة أشخاص

“إرما” يجتاح كوبا ويقتل عشرة أشخاص
المناطق - وكالات

أدى مرور الإعصار المدر “إيرما” في كوبا مع الرياح التي بلغت سرعتها أكثر من 150 كلم في الساعة الى مقتل عشرة أشخاص، في عدة مقاطعات في الجزيرة، كما أعلنت السلطات الاثنين.
ونقلت فرانس بر س عن بيان للدفاع المدني “بعد مرور الأعصار الخطير إرما على الأراضي الوطنية، نعلن في الوقت الراهن عن عشر وفيات في مقاطعات هافانا وماتانزاس وكاماغوي وسييغو دي افيلا”.

وكان الإعصار إرما الذب ضرب أرخبيل كيز، الجزر الصغيرة التي تعد وجهة سياحية مهمة، صباح الأحد، توجه شمالا من جديد، ويهدد تامبا المدينة الكبيرة الواقعة على الساحل الغربي لفلوريدا.

بينما أدى هارفي، الذي ضرب جنوب شرق تكساس في نهاية أغسطس، إلى أضرار مادية كبيرة، وشل الحركة في رابع مدن أميركا مساحة “هيوستن”، التي غمرت المياه عددا كبيرا من مناطقها.

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