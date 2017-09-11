 المملكة تدين وتستنكر الهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء

المملكة تدين وتستنكر الهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددًا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف.

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