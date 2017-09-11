 الأمير خالد بن سلطان يوقف “خاشقجي” عن الكتابة في “الحياة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأمير خالد بن سلطان يوقف “خاشقجي” عن الكتابة في “الحياة”

الأمير خالد بن سلطان يوقف “خاشقجي” عن الكتابة في “الحياة”
المناطق - الرياض

قرر ناشر صحيفة “الحياة” الأمير خالد بن سلطان ، إيقاف الكاتب جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة.

وأوضح الزميل سعود بن سلطان الريس رئيس التحرير المساعد في السعودية بأن قرار الإيقاف اتخذ من قبل الناشر الأمير خالد بن سلطان عطفا على توصية نائبه الأمير فهد بن خالد.

من جهته علق “خاشقجي” على الإيقاف بقوله : “‏قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر وقد تحدثت مع سموه قبل قليل ، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الإخوان وله مني كل تقدير” .

يشار إلى أن خاشقجي سبق وأن مُنع من الكتابة ، وعاد الشهر الماضي لكتابة المقالات، ونشر التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد غياب طويل.

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