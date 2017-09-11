رابطة الدوري الإسباني تؤجل موعد “الكلاسيكو”

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن تأجيل موعد الـ”كلاسيكو” بين الغريمين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة من 20 الى 23 ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة في الساعة 12,00 بتوقيت غرينيتش (13,00 بتوقيت إسبانيا).

وكان من المفترض أن تقام المواجهة في منتصف الأسبوع بصحبة المباريات الأخرى المقررة في المرحلة السابعة عشرة التي تسبق عطلة الأعياد، لكن رابطة الدوري أرجأتها الى يوم السبت، أي في اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد.

وجاء التغيير في موعد هذه المباراة بسبب ارتباط ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بعد إحرازه دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، لاسيما في حال تأهل النادي الملكي الى نهائي البطولة التي تقام بين 6 و16 ديسمبر.

وقال تيباس للمحطة الاذاعية “أوندا سيرو”: ستلعب المباراة السبت في الثالث والعشرين، الساعة الواحدة ظهرا. في ذلك الأسبوع، نظرا لأننا سنكون في فترة الميلاد، ستكون مرحلة مميزة جدا لأن المباريات ستقام أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت.

وفي ظل طموح الدوري الإسباني بمنافسة نظيره الإنجليزي من حيث الاهتمام العالمي وعائدات حقوق النقل التلفزيوني، أجرى تيباس ورابطة الدوري تعديلات على موعد انطلاق المباريات، مع الأخذ في عين الاعتبار السوق الآسيوية.

وفي ظل هذه الاستراتيجية الجديدة، اضطر ريال مدريد الى خوض مباراته ضد ليفانتي (1-1) ظهر السبت، وذلك تزامنا مع القمة المرتقبة في الدوري الإنكليزي بين مانشستر سيتي وليفربول (5-صفر).