الشرطة تكشف غموض حادثة اختفاء وقتل مواطن خمسيني بالقويعية

كشفت شرطة القويعية غموض تغيب “مواطن” خمسيني يعمل في سجن القويعية بعد أن فقد مساء أول أمس السبت وانقطعت أخباره، وأُعلن عن البحث عنه ليتم العثور على جثته في تجمع مائي بإحدى الاستراحات بعد ضربه بمطرقة من قِبل 3 عمال، اثنان منهم تحت كفالته.

وتعود تفاصيل الحادثة أن أقرباء المواطن ( د . ق ) – والذي يعمل في سجن القويعية – فقدوه بعد أن تغيب عنهم مساء أول أمس السبت، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية وهب الجميع للتواصي والمناشدة للبحث عنه عبر وسائل التواصل ونشر صورته وصورة سيارته.

فيما باشرت شرطة القويعية البحث والتحريات، وقبل إتمام 24 ساعة من فقده عثرت على سيارته مركونة على الطريق العام .

بعدها واصل رجال الأمن البحث، وتتبع الآثار حول السيارة بالاستعانة بـ”قاص الأثر”، والذي أكد وجود آثار 3 أشخاص، ليتبعها “القاص” حتى دخل إحدى الاستراحات القريبة من موقع السيارة، واستمر البحث والتحري داخل الاستراحة، وبعد ساعات من البحث تم العثور على جثة ملقاة داخل تجمع مياه “بركة.”

بعد ذلك تم إخراج الجثة وتبين أنها تعود للمواطن المفقود، كما بدا واضحًا أنه تعرض لضربة قوية في الرأس.

وبعد التحقيق مع العامل الموجود في الاستراحة تبين أنه استعان بولده ووافد آخر من جنسيتهما لقتل المواطن عن طريق ضربه بمطرقة على رأسه، وأكد أنه بعد تنفيذ جريمتهم قاموا بإخفاء جثته من خلال طرحه في مجمع مياه “بركة” بالاستراحة، ثم قادوا سيارته وركنوها بالطريق العام لإبعاد التهمة عنهم، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق في الجريمة وملابساتها .