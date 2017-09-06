بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 4526 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن غداً الثلاثاء وحتى الخميس

دعت وزارة الخدمة المدنية (4526) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02/12/1438هـ ويمثلن من تم ترشيحهن مبدئياً، لمطابقة بياناتهن لدى فروع ومكاتب الوزارة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/12/ 1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26/ 12/ 1438هـ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءاً مصطحبات معهن ما يأتي:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي

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وأوضحت الوزارة بأن الوظائف المتبقية تمثلت في الآتي:

(160) وظيفة تربية بدنية للمرحلة الابتدائية في جميع المناطق التعليمية.

(30) وظيفة لم تكن ضمن رغبات المتقدمات ممن لم يرشحن حسب الجدول أدناه.

المادة

المقر

العدد

تدريبات سلوكية

ابتدائي

تعليم المخواه

2

تدريبات سلوكية

ابتدائي

تعليم جازان

1

تدريبات سلوكية

ابتدائي

تعليم سراة عبيدة

1

تدريبات سلوكية

ابتدائي

تعليم صبيا

2

تدريبات سلوكية

ابتدائي

تعليم نجران

2

رياضيات

ابتدائي

تعليم رجال المع

2

رياضيات

ابتدائي

تعليم سراة عبيدة

2

رياضيات

ابتدائي

تعليم صبيا

2

رياضيات

ابتدائي

تعليم ظهران الجنوب

5

رياضيات

ابتدائي

تعليم نجران

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