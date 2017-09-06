الجبير يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية اليابان

عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في جدة اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الجلسة بحث الموضوعات المشتركة وافاق التعاون الثنائي، والشراكة في تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030.

حضر جلسة المباحثات، مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان السفير أحمد بن يونس البراك، والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.