 نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد الجبير يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية اليابان ضابط بجيش الأسد يهدّد لاجئي سوريا إذا عادوا إليها! بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 4526 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن غداً الثلاثاء وحتى الخميس هاتريك إدواردو يقود الهلال لنصف نهائي “أبطال آسيا” ولي العهد يجتمع مع وزير خارجية اليابان السعودية والإمارات والبحرين ومصر يصدرون بيانا مشتركا للرد على إدعاءات وزير خارجية قطر الشرطة تكشف غموض حادثة اختفاء وقتل مواطن خمسيني بالقويعية أشعة الشمس فوق البنفسجية تقي الأطفال من الكساح 100 كيلومتر في المرحلة الأولى لمبادرة” زراعة مليون شجرة ” بالاحساء “أمل الدمام” ينجح في تفعيل دور مركز التأهيل النفسي لخدمة سكان الشرقية “الجوازات”: منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من الأشقاء اليمنيين

نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد

نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد
المناطق - بيشة
تعاقدت إدارة نادي النخيل أمس الأول مع 7 لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول وفريق الناشئين، بحضور رئيس النادي المهندس عبدالله آل عبيان، وأمين عام النادي محمد الشهراني، والمشرف العام على كرة القدم عبدالله بن ناعسه، وأمين الصندوق فايز آل حمومان.
وأوضح مدير المركز الإعلامي قباس الفهد بأن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الفريق الأول هم  “ناصر الشهراني (ظهير أيسر)،  عبدالله البيشي (وسط)، علي الشهري (وسط)، علي الفرحاني (مهاجم)، عايض آل هديل (مهاجم)” وتم التعاقد مع لاعبين من الجنسية المصرية ومواليد السعودية لتمثيل فريق الناشئين وهما “علي محسن، أحمد محسن”.
وأشار إلى أن إدارة ناديه تسعى إلى استقطاب اللاعبين الذين يضيفون للفريق ويحتاج إليهم بناءً على تقارير الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي.
من جانبه شكر المشرف العام على الكره عبدالله بن ناعسه إدارة النادي والأجهزة الفنية والإدارية على اتمام هذه الصفقات التي تُعد مكسبا وإضافة لتدعيم صفوف الفريق الأول وفريق الناشئين بالنادي قبل إنطلاق منافسات دوري منطقة عسير.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>