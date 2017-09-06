نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد

تعاقدت إدارة نادي النخيل أمس الأول مع 7 لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول وفريق الناشئين، بحضور رئيس النادي المهندس عبدالله آل عبيان، وأمين عام النادي محمد الشهراني، والمشرف العام على كرة القدم عبدالله بن ناعسه، وأمين الصندوق فايز آل حمومان.

وأوضح مدير المركز الإعلامي قباس الفهد بأن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الفريق الأول هم “ناصر الشهراني (ظهير أيسر)، عبدالله البيشي (وسط)، علي الشهري (وسط)، علي الفرحاني (مهاجم)، عايض آل هديل (مهاجم)” وتم التعاقد مع لاعبين من الجنسية المصرية ومواليد السعودية لتمثيل فريق الناشئين وهما “علي محسن، أحمد محسن”.

وأشار إلى أن إدارة ناديه تسعى إلى استقطاب اللاعبين الذين يضيفون للفريق ويحتاج إليهم بناءً على تقارير الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي.

من جانبه شكر المشرف العام على الكره عبدالله بن ناعسه إدارة النادي والأجهزة الفنية والإدارية على اتمام هذه الصفقات التي تُعد مكسبا وإضافة لتدعيم صفوف الفريق الأول وفريق الناشئين بالنادي قبل إنطلاق منافسات دوري منطقة عسير.