 الشيخ جابر الشهري مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الشيخ جابر الشهري مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير

الشيخ جابر الشهري مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير
المناطق - عسير
صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور: عبدالرحمن بن عبد الله السند بتكليف الشيخ: جابر بن عبدالله الشهري، مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير اعتباراً من تاريخ 1438/12/20 ،
وقد تلقى الشيخ جابر الشهري التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء والأقارب بهذه المناسبة، من جانبه فقد شكر الشيخ الشهري معالي الرئيس العام للهيئات على هذه الثقة الغالية بتكليفه مديراً عاماً لهيئات عسير، سائلا الله عز وجل أن يمده بالعون والسداد فيما أوكل إليه من عمل، وأن يعينه على خدمة دينه ووطنه ومجتمعه.
صحيفة المناطق تبارك للشيخ جابر المنصب الجديد وتتمنى له دوام التوفيق والسعادة.

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