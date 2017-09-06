د. السلطان : الطالب المستجد ينهي جميع إجراءاته في 40 دقيقة

أكد معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان -خلال تفقده عملية سير إجراءات القبول- أن الطالب المستجد ينهي جميع إجراءات القبول في 40 دقيقة وأضاف أن سلاسة إنهاء إجراءات الطلاب المستجدين -والبالغ عددهم 2250 طالبا- يعود إلى التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لاستقبالهم في الجامعة، لافتا إلى ان الجامعة سخرت جهودا كبيرة لاستقبال الطلاب في البرنامج التعريفي.

وبدأت الجامعة صباح الاثنين 20 ذو الحجة 1438هـ، فعاليات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين للفصل الأول من العام الدراسي 1438/ 1439 الذي يستمر لمدة أسبوع بهدف إنهاء إجراءات القبول ويتضمن عددا من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية والترفيهية لإعداد الطلاب ليكونوا بكامل جاهزيتهم في بداية أول أيام الدراسة.

وتستقبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في اليومين الأول والثاني من الأسبوع التعريفي مجموعات الطلاب المستجدين وفقا للموعد المحدد في خطاب القبول لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالقبول ويحصل الطالب حال وصوله على البطاقة الجامعية وبطاقة الصراف الآلي لصرف المكافآت إضافة إلى الحصول على البريد الالكتروني وتفعيله، ورقم صندوق البريد الخاص بكل طالب وكذلك إنهاء إجرءات السكن واستلام الجدول الدراسي ثم الكتب الدراسية، ثم ينخرط الطالب بعد ذلك في عدد من الفعاليات الإعدادية باقي أيام الأسبوع.

من جانبه أكد عميد شؤون الطلاب د. أحمد العجيري أن جميع الإجراءات الأساسية تتم تحت سقف واحد, وأضاف أن البرنامج التعريفي يتضمن اختبارات تحريرية لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية واختبار التوفل للطلاب المتأهلين للمستوى الرابع حسب اختبار تحديد المستوى ودورة في التهيؤ للدراسة والأنظمة الجامعية ومحاضرة شاملة عن أفضل الممارسات لاستخدام تقنية المعلومات وإجراءات السلامة وأنظمة المرور والتعليمات الخاصة بالسكن.

كما يتضمن البرنامج فعاليات لتهيئة وإعداد الطالب لبدء عامه الدراسي الأول بالجامعة والتركيز على الجوانب المهمة لمساعدة الطالب على التأقلم سريعا مع الحياة الجامعية.كما يتضمن البرنامج أنشطة رياضية متنوعة

وشدد د.العجيري على الزامية حضور الطالب دورة التهيؤ للدراسة والأنظمة الجامعية موضحا أن حضور الدورة شرط لاستلام الكتب الدراسية.

وقال إن البرنامج يتضمن لقاءً مفتوحا لمعالي مدير الجامعة مع الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم ولقاءً مفتوحا مع مسؤولي شؤون الطلاب وبرنامج السنة التحضيرية حسب ماهو محدد في جدول البرنامج التعريفي.

كما يتضمن البرنامج جولة تعريفية لأولياء الأمور في السنة التحضيرية، و تقديم نبذة عامة عن الحياة الجامعية، والإجابة على جميع استفساراتهم.

وذكر د. العجيري أن الجامعة دأبت، كجزء من تقاليدها، على الاحتفاء والترحيب بطلالها المستجدين كل عام من خلال برنامج تعريفي متكامل وقد تمت جدولة وتوزيع مجموعات الطلاب المستجدين على أيام البرنامج التعريفي حسب جدول زمني أعدته العمادة فور إعلان نتائج القبول في الجامعة خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال إننا في عمادة شؤون الطلاب نتلقى توجيهات مستمرة من إدارة الجامعة لإنجاح البرنامج وتزويد الطلاب المستجدين بكافة المعلومات والإرشادات الأساسية التي تعين على بدء الحياة الجامعية بالثقة العالية والمشاعر الإيجابية وتحقق هدف اجتياز المرحلة الجامعية بكل اقتدار، وأوضح أن البرنامج التعريفي يقدم في هذا الإطار سلسلة مميزة من المحاضرات التوجيهية والإرشادية التي تغطي العديد من الجوانب الأكاديمية والإدارية المهمة لهم، حيث يتعرف الطلاب على نظام الدراسة الجامعية وبرنامج السنة التحضيرية، ويقدم لهم كذلك أفضل الإرشادات في العادات الدراسية السليمة وتنظيم الوقت وتحديد الفروق الأساسية بين الدراسة في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، كما تقدم محاضرات البرنامج تعريفا دقيقا بالخدمات والتيسيرات التي تقدمها لهم الجامعة وذلك لضمان أفضل الظروف الاجتماعية والتربوية المساندة لهم بالتحصيل الجامعي.