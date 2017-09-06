 عمل الرياض ينهي معاناة “12” عاملاً تأخرت رواتبهم “6” أشهر ويضبط “22” مخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض ينهي معاناة “12” عاملاً تأخرت رواتبهم “6” أشهر ويضبط “22” مخالفة

عمل الرياض ينهي معاناة “12” عاملاً تأخرت رواتبهم “6” أشهر ويضبط “22” مخالفة
المناطق - الرياض

تفاعل مكتب عمل الرياض مع تغريدة  لـ ١٢عامل في إحدى منشآت القطاع الخاص بعد ان افادوا بتأخر رواتبهم لاكثرمن ٦أشهر حيث باشرت الفرقة التفتيشية الموقع وتأكدت من صحة الشكوى  واستدعت ممثل الشركة واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآة ، كما ضبط  المكتب ٢٠مخالفة لحماية الأجور والتي تعد من المخالفات المقرة بلائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل و تنص على معاقبة المنشأة بغرامة 3000 آلاف ريال (تتعدد بتعدد العمال ) عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة  ، وضبط المكتب ايضاً مخالفتين للمادة ٣٦ التي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال فيها والتي تصل قيمته المخالفة  مبلغ 20000 الف ريال .

وشدد قسم التفتيش بمكتب العمل بالرياض على تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه المنشآت المتأخرة في صرف أجور عامليها.مؤكدين على استمرار حملات التفتيش للتحقق من تطبيق أنظمة العمل، بما في ذلك متابعة سير صرف الأجور من خلال الزيارات الميدانية، وبرنامج حماية الأجور، الذي يعد إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين ودعا القسم كافة عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات، من خلال تطبيق “معاً للرصد” حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات؛ حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى تتعلق بنظام العمل والقرارات والتعليمات المرتبطة به عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

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