منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان هجوم العريش بمصر

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف موكباً عسكرياً في العريش شمال محافظة سيناء بعبوة ناسفة، وأسفر عن مقتل ١٨ عسكرياً وجرح آخرين.

وجدد معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دعم المنظمة لجمهورية مصر العربية في مكافحتها للإرهاب وموقف المنظمة الرافض لكل أنواع الإرهاب أيا كان مصدره.

كما قدم معالي الأمين العام للمنظمة تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم قوات الأمن المصرية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات الأمن المصرية.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان، تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا في حربها على الإرهاب، ورفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر وإشاعة الفوضى.

ودعا السلمي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره ودحر التنظيمات الإرهابية ومموليها وإفشال مخططاتها الإجرامية والتصدي لجرائمها المشينة، معربًا عن تعازيه لذوي الشهداء الذين قضوا في هذا العمل الإرهابي الجبان، وسائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء.