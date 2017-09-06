 منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان هجوم العريش بمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج بدعم من شركة سابك .. جمعية ايتام تبوك ….تحتفي بأيتامها لافروف: السعودية لها دور كبير بدعم الحل في سوريا ودعمت مفاوضات أستانا القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة و55 من أفرادها و تصادر أملاكه رئيس هيئة الرياضة يهنئ نادي الهلال ويكافئ لاعبيه منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان هجوم العريش بمصر عمل الرياض ينهي معاناة “12” عاملاً تأخرت رواتبهم “6” أشهر ويضبط “22” مخالفة د. السلطان : الطالب المستجد ينهي جميع إجراءاته في 40 دقيقة الشيخ جابر الشهري مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد الجبير يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية اليابان

منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان هجوم العريش بمصر

منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان هجوم العريش بمصر
أرشيفية
المناطق - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف موكباً عسكرياً في العريش شمال محافظة سيناء بعبوة ناسفة، وأسفر عن مقتل ١٨ عسكرياً وجرح آخرين.
وجدد معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دعم المنظمة لجمهورية مصر العربية في مكافحتها للإرهاب وموقف المنظمة الرافض لكل أنواع الإرهاب أيا كان مصدره.
كما قدم معالي الأمين العام للمنظمة تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم قوات الأمن المصرية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات الأمن المصرية.
وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان، تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا في حربها على الإرهاب، ورفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر وإشاعة الفوضى.
ودعا السلمي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره ودحر التنظيمات الإرهابية ومموليها وإفشال مخططاتها الإجرامية والتصدي لجرائمها المشينة، معربًا عن تعازيه لذوي الشهداء الذين قضوا في هذا العمل الإرهابي الجبان، وسائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>