 لافروف: السعودية لها دور كبير بدعم الحل في سوريا ودعمت مفاوضات أستانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لافروف: السعودية لها دور كبير بدعم الحل في سوريا ودعمت مفاوضات أستانا

لافروف: السعودية لها دور كبير بدعم الحل في سوريا ودعمت مفاوضات أستانا
المناطق - وكالات

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمرٍ صحافي مشترك مع نظيره الأردني في عمان على الدور الكبير لـ  السعودية في حل الأزمة السورية، وكذلك دعمها للمحادثات التي تجري بهذا الشأن.

فيما اتهم لافروف “أطرافاً في المعارضة السورية” بمحاولة حماية  جبهة النصرة.

من جهة أخرى، أكدت عمان وموسكو، الاثنين، أنهما تتعاونان مع  واشنطن للوصول إلى إقامة منطقة خفض توتر جنوب سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في عمان “ناقشنا الأوضاع المتعلقة بإنشاء منطقة خفض تصعيد في الجنوب الشرقي لـ  سوريا”.

من جهته، قال الصفدي “نحن شركاء في محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة أنتجت اتفاقا لوقف إطلاق النار أثبت أنه صمد، وأنه كان ربما الأنجح بين كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا”.

وأضاف “مستمرون في التواصل والهدف التوصل إلى إنشاء منطقة خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وهذه مساحة من التعاون الروسي الأردني الأميركي التي أثمرت نجاحاً نعتقد أنه ضروري”.

وأكد الوزير الأردني “نحن ننظر إلى هذا كجزء من حل، أي بمعنى أننا نريد في الأردن وقفا شاملا لإطلاق النار على جميع أراضي سوريا، وأن نتقدم بعد ذلك باتجاه حل سلمي يأخذنا إلى مرحلة جديدة يقبلها الشعب السوري وتحقق الأمن والأمان في سوريا”. وأضاف “نريد خروج كل القوات الأجنبية من سوريا وأن تعود دولة آمنة مستقرة ومستقلة تملك السيادة وتملك قرار نفسها وتحقق الأمن والأمان لشعبها”.

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