رئيس هيئة الرياضة يهنئ نادي الهلال ويكافئ لاعبيه

هنأ معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, نادي الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا ، مشيداً بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في مباراتهم أمام العين الإماراتي اليوم.

وقدّم معاليه بهذه المناسبة مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بواقع ثلاثين ألف ريال لكل لاعب، مؤكداً أن ذلك سيكون نهج الهيئة العامة للرياضة تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز له بكافة الألعاب والمشاركات.

وتمنى آل الشيخ التوفيق للنادي للأهلي في مباراته غداً أمام بيروزي الإيراني، معرباً عن ثقته الكبيرة في مواصلة فريقي الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية ، داعياً الرياضيين ووسائل الإعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بكافة انتماءاتها لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز , متمنياً المزيد من الانتصارات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.