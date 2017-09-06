 رئيس هيئة الرياضة يهنئ نادي الهلال ويكافئ لاعبيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عدد ضحايا زلزال المكسيك يقترب من 100 قتيل مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج بدعم من شركة سابك .. جمعية ايتام تبوك ….تحتفي بأيتامها لافروف: السعودية لها دور كبير بدعم الحل في سوريا ودعمت مفاوضات أستانا القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة و55 من أفرادها و تصادر أملاكه رئيس هيئة الرياضة يهنئ نادي الهلال ويكافئ لاعبيه منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان هجوم العريش بمصر عمل الرياض ينهي معاناة “12” عاملاً تأخرت رواتبهم “6” أشهر ويضبط “22” مخالفة د. السلطان : الطالب المستجد ينهي جميع إجراءاته في 40 دقيقة الشيخ جابر الشهري مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير نادي النخيل في بيشة يتعاقد مع 7 لاعبين جدد

رئيس هيئة الرياضة يهنئ نادي الهلال ويكافئ لاعبيه

رئيس هيئة الرياضة يهنئ نادي الهلال ويكافئ لاعبيه
المناطق - واس

هنأ معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, نادي الهلال بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا ، مشيداً بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في مباراتهم أمام العين الإماراتي اليوم.
وقدّم معاليه بهذه المناسبة مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بواقع ثلاثين ألف ريال لكل لاعب، مؤكداً أن ذلك سيكون نهج الهيئة العامة للرياضة تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز له بكافة الألعاب والمشاركات.
وتمنى آل الشيخ التوفيق للنادي للأهلي في مباراته غداً أمام بيروزي الإيراني، معرباً عن ثقته الكبيرة في مواصلة فريقي الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية ، داعياً الرياضيين ووسائل الإعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بكافة انتماءاتها لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز , متمنياً المزيد من الانتصارات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>