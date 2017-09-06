قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة و55 من أفرادها و تصادر أملاكه

قالت صحيفة “الوطن” البحرينية، اليوم الاثنين، إن قطر سحبت الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، طلب بن لاهوم بن شريم، ومعه 55 شخصا من أفراد أسرته وقبيلته.

وأضافت الصحيفة أن السلطات القطرية قامت مصادر كافة حلال وأموال الشيخ والأشخاص الذين تم اسقاط جنسيتهم.

وتعتبر قبيلة آل مرة هي المشكلة لأغلبية سكان قطر، ولها تاريخ طويل من العلاقات الطيبة بالمملكة، خاصةً شيخها طالب بن لاهوم.

وأكدت مصادر قطرية أن تهمة شيخ القبيلة الأشهر في قطر، هي رفضه لأساليب تنظيم الحمدين.

وكان لطالب بن لاهوم بن شريم المري، موقف حاسم من الأزمة القطرية، حيث أكد في وقت سابق أن ما قام به النظام القطري أمر لا يقره العقل، وأن سوء العلاقات السعودية القطرية، بدأ منذ تولي الشيخ حمد إمارة الدوحة.

وكشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن “آل مرة” في قطر، تربطهم علاقة نسب ودم بالمملكة وقبائلها بشكل مباشر، موضحًا أن هناك ارتباطًا قويًّا منذ قديم الأزل من كل النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ويوم أمس، لف الغموض مصير الشاعر القطري بريك بن هادي، بعد أن أدى مناسك الحج لهذا العام، حيث كان واحدًا من 1300 حاج قطري أدوا مناسك الحج هذا العام.

وبرز اسم بريك بن هادي بعد أن كتب بيتي شعر مدح فيهما المملكة وقادتها، وتنظيمها لمواسم الحج وخدمة الحجاج، حيث نشر عبر حسابه في موقع “تويتر”، “يابو فهد يا ميّسر حج خلق الله، كثرت علوم العرب والواقع الفيصل، أرضيت حجاج بيت الله لوجه الله، الله يديمك ويسلم خالد الفيصل”.