القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده , وما نتج عنه من وفيات وأضرار.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الزلزال الذي تعرّض له بلدكم الصديق ، وما نتج عنه من وفيات وأضرار ، ونبعث إلى فخامتكم وأسر الضحايا وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده وما خلفه من وفيات وأضرار.

وقال سمو ولي العهد :”تلقيت نبأ الزلزال الذي تعرّض له بلدكم الصديق ، وما خلفه من وفيات وأضرار ، وأبعث إلى فخامتكم وأسر الضحايا وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين” .