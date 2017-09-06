 القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال

القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده , وما نتج عنه من وفيات وأضرار.
وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الزلزال الذي تعرّض له بلدكم الصديق ، وما نتج عنه من وفيات وأضرار ، ونبعث إلى فخامتكم وأسر الضحايا وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده وما خلفه من وفيات وأضرار.
وقال سمو ولي العهد :”تلقيت نبأ الزلزال الذي تعرّض له بلدكم الصديق ، وما خلفه من وفيات وأضرار ، وأبعث إلى فخامتكم وأسر الضحايا وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين” .

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