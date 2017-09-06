 بدعم من شركة سابك .. جمعية ايتام تبوك ….تحتفي بأيتامها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بدعم من شركة سابك .. جمعية ايتام تبوك ….تحتفي بأيتامها

بدعم من شركة سابك .. جمعية ايتام تبوك ….تحتفي بأيتامها
المناطق - تبوك
أقامت جمعية رعاية ايتام منطقة تبوك إحتفائيه لأبنائها الايتام بمناسبة العودة للدراسة، وذلك مساء اليوم الاثنين في ملاهي (المكان مول ) بتبوك ، بحضور اكثر من ٢٣٠ من اطفال  الجمعية الايتام وأسرهم تخلل هذه الإحتفائية ممارسة  الاطفال للعديد من الأنشطة والهوايات والألعاب المختلفة .
وتأتي هذه الاحتفائية برعاية من شركة سابك التي قامت ومن خلال مندوبها الاستاذ محمد عمر باقازي
بتسليم الايتام الحقيبة الدراسية والتي تحوي جميع مستلزمات الدراسة في بادرة وطنية من شركة سعوديه عملاقة يعتز بها الجميع.
من جانبه ثمّن سعادة الاستاذ جريد بن معتق العنزي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك
الدعم السخي الذي قدمته شركة سابك ووصف هذه المبادرة بالغير مستغربة من شركة وطنية سعودية رائدة تجاه ابناء وبنات تبوك الايتام .
وقد أكدّ العنزي على ألتزام الجمعية بتقديم كل انواع الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي والمالي لأبناء وبنات الجمعية الايتام وبالشراكة مع افراد المجتمع والمؤسسات والشركات السعوديه خدمة لهذه الفئه التي نعتز جميعاً بشرف خدمتهم ورعايتهم.
مؤكداً بأن هناك العديد من الفعاليات القادمة بحول الله تعالى.
وقد حضر هذه الاحتفائية الدكتور يحيى العطوي أمين جمعية رعاية الأيتام في منطقة تبوك  والمنسق الإعلامي للجمعية نواف الغضوري والعديد من المتطوعين والمتطوعات من ابناء تبوك.

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