مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بنجاح موسم الحج, مثمنًا الجهود الجبارة والعناية الكريمة التي أحيط بها حجاج بيت الله الحرام .

وأشاد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم بما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن والتسهيلات والتنظيم الدقيق والانجازات المتطورة والمتواصلة التي تم تحقيقها في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المشاعر المقدسة التي أسهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة وأمان.