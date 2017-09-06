 مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج

مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج
المناطق - واس

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بنجاح موسم الحج, مثمنًا الجهود الجبارة والعناية الكريمة التي أحيط بها حجاج بيت الله الحرام .
وأشاد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم بما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن والتسهيلات والتنظيم الدقيق والانجازات المتطورة والمتواصلة التي تم تحقيقها في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المشاعر المقدسة التي أسهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة وأمان.

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