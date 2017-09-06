عدد ضحايا زلزال المكسيك يقترب من 100 قتيل

بلغ عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المكسيك قبل أيام 95 قتيلا، إضافة إلى إصابة نحو 200 آخرين بجروح، وفق ما أفادت به “أسوشيتد برس”، اليوم الاثنين.

وأوردت تقارير إعلامية سابقة أن أكثر من 61 شخصا لقوا حتفهم في أراضي المكسيك جراء الزلزال العنيف الذي تم تسجيله، يوم الجمعة الماضي، قبالة السواحل المكسيكية في المحيط الهادئ.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي المكسيكية، أن قوة الزلزال بلغت 8.2 درجة على مقياس ريختر، وأن بؤرته كانت في المحيط على عمق 58 كيلومترا، وعلى بعد 137 كيلومترا جنوب غرب مدينة تونالا بولاية تشياباس.

وأكدت الهيئة رصد 450 هزة ارتدادية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بعد الزلزال الأول.

ألحقت الكارثة أضرارا كبيرة بثلاث ولايات مكسيكية هي أوخاكا وتشياباس وتاباسكو.