 خلال يوم.. 600 ألف حاج غادروا منافذ المملكة عائدين إلى بلادهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال يوم.. 600 ألف حاج غادروا منافذ المملكة عائدين إلى بلادهم

خلال يوم.. 600 ألف حاج غادروا منافذ المملكة عائدين إلى بلادهم
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن نحو 600 ألف حاج غادروا أمس الاثنين (٢٠ ذو الحجة) منافذ المملكة، عائدين إلى بلادهم؛ بعد ادائهم نسكهم بكل يسر وسهولة حج ١٤٣٨.

وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أعلن نجاح موسم الحج لهذا العام 2017، متقدما باسمه واسم جميع من شارك في تنظيم هذا الحج بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وأقرت منظمة الصحة العالمية بالتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة السعودية لضمان سلامة موسم الحج، حيث قال ممثل المنظمة الدكتور إبراهيم الزيق: “اشتملت تلك التدابير التي وضعتها وزارة الصحة حيز التنفيذ على وجود نظام فعال والوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوفير خدمات الإصحاح الملائمة، وسلامة الغذاء، والتطعيم، والإبلاغ عن المخاطر، والاستجابة السريعة، وذلك وفقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية 2005”.

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