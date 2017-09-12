بعد 56 يوماً من إنشائه.. جهاز أمن الدولة يضرب “داعش” في مقتل

بعد 56 يوماً من إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ضرب بيد من حديد من خلال ظهوره الإعلامي الأول بإعلانه إحباط عملية إرهابية حاولت استهداف وزارة الدفاع، وضبط خلية استخباراتية تسعى للعبث بأمن الدولة.

والجهود الأمنية الكبيرة التي يعمل بها الجهاز الجديد خلال الفترة الماضية والنجاحات المتوالية من فرض الأمن والسيطرة على شرق المملكة وتحديدا في حي المسورة، إضافة إلى المشاركة في موسم الحج الناجح، بحسب عكاظ، ظهرت اليوم من خلال إحباط المخططات الإرهابية الداعشية التي تسعى لاستهداف المملكة.

جهاز رئاسة أمن الدولة في ظهوره الأول كان بالشكل المميز الذي أنشئ من أجله والهادف لمكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً ومراقبة تمويله ومحاربة التطرف.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة بالجهود الأمنية المبذولة والتي تتعامل مع الإرهاب باحترافية وبراعة من خلال رصد الأنشطة الاستخباراتية والترصد لها ومنع المساس بلحمة المجتمع السعودي.