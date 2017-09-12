 العلاج المناعي للسرطان يثبت فاعلية في المراحل المبكرة للمرض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العلاج المناعي للسرطان يثبت فاعلية في المراحل المبكرة للمرض بعد 56 يوماً من إنشائه.. جهاز أمن الدولة يضرب “داعش” في مقتل وزراء الخارجية العرب واليابان يؤكدون دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الاجتماع الوزاري العربي – الياباني يؤكد ضرورة توحيد كافة الجهود لاستئصال ظاهرة الإرهاب خلال يوم.. 600 ألف حاج غادروا منافذ المملكة عائدين إلى بلادهم لصحة أفضل .. عليكم بالزواج أمن الدولة يعلن إحباط مخطط لداعش كان يستهدف وزارة الدفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك يقترب من 100 قتيل مجلس الوزراء الكويتي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج بدعم من شركة سابك .. جمعية ايتام تبوك ….تحتفي بأيتامها لافروف: السعودية لها دور كبير بدعم الحل في سوريا ودعمت مفاوضات أستانا القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا الزلزال

العلاج المناعي للسرطان يثبت فاعلية في المراحل المبكرة للمرض

العلاج المناعي للسرطان يثبت فاعلية في المراحل المبكرة للمرض
المناطق - وكالات

يوسع أطباء السرطان نطاق استخدام العلاج المناعي وهو فئة جديدة من الأدوية التي تستدعي دفاعات الجسم في محاربة الأورام.

ويظهر البحث الأخير الذي اطلع عليه 23 ألف خبير في أكبر مؤتمر أوروبي للأورام كيف يمكن للأدوية التي أثبتت بالفعل فاعلية طويلة الأمد في علاج النمو الثانوي للأورام الخبيثة أن تكون ناجعة في علاج السرطان في مراحله المبكرة.

وتبشر النتائج بتوسيع سوق أدوية العلاج المناعي الراسخة التي تنتجها شركات مثل ميرك وبريستول مايرز سكويب وروش وأيضا بإتاحة المجال أمام وافدين جدد على القطاع مثل أسترا زينيكا.

وسرقت أسترا زينيكا الأضواء في مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام في مدريد بعدما أظهرت نتائج تجارب إكلينيكية أن عقارها (إمفينزي) ساعد مرضى بسرطان الرئة في مرحلة متوسطة من المرض.

وأثبتت شركة بريستول مايرز أن عقارها (أوبديفو) المستخدم بالفعل في علاج أنواع متقدمة من السرطان يمكن أن يحول دون حدوث انتكاسات في العلاج من سرطان الجلد إذا استخدم بعد الجراحة مباشرة.

ويُعرف تعاطي العلاج في هذه الفترة بالعلاج المساعد إذ يسهم في الحيلولة دون عودة المرض مرة أخرى.

وقال فورتوناتو سيارديلو رئيس الجمعية في تصريح لرويترز ”الهدف هو مساعدة المزيد والمزيد من المرضى في المراحل المبكرة من المرض مثلما يحدث في العلاج المساعد“.

وأضاف قائلا ”أعتقد أن ذلك سيصبح اتجاها سيزيد خلال السنوات القليلة المقبلة على الرغم من أنه يتعين علينا الحرص لأن علينا أن نقوم بتجارب إكلينيكية ملائمة لإثبات ذلك في كل حالة“.

ويجري تجريب العلاج المناعي حاليا للوقوف على فاعليته في علاج أنواع شتى من السرطان ومنها سرطان الرئة والكلى والمثانة كما تجرى تجارب لمعرفة فعاليته في علاج الثدي والرأس والعنق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>