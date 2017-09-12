أربيلوا: التحكيم يفضل ريال مدريد على برشلونة

قال مدافع ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا، أن التحكيم في البطولات الإسبانية يفضل ريال مدريد على برشلونة من حيث منح البطاقات الحمراء للنادي الملكي.

وأعرب عن تفهمه لشعور لاعبي الميرنغي بالإحباط والغضب بسبب التحكيم، الذي أوضح أنه ينحاز إلى نادي برشلونة ضد النادي الملكي، بحسب صحيفة الماركا الإسبانية.

وتحصل ريال مدريد منذ بداية الموسم على 3 بطاقات حمراء، التي حصل على أولها كريستيانو رونالدو في مباراة كأس السوبر الإسباني، ثم سيرجيو راموس ومارسيلو في مباريات الليغا.

وقال أربيلوا “من المؤلم أن يحصل ريال مدريد على 3 بطاقات حمراء في 3 مباريات، فيما حصل نادي برشلونة على نفس عدد البطاقات في عامين كاملين”. وأضاف “الأرقام موجودة وتتحدث عن نفسها”.

وعبر أربيلوا عن هدوئه بشأن تعادل ريال مدريد في مباراتين متتاليتين في بداية الموسم، وقال “لست قلقا أبدا، الموسم الماضي هو سبب هدوئي”.

وأوضح “الموسم الماضي تعادل الفريق لأربع مباريات متتالية، ومع ذلك أحرزوا بطولة الدوري وبطولات أخرى”.

وأشار إلى أن “عدم مشاركة كريستيانو رونالدو يلعب دورا في ذلك، وأن عودته ستدعم الفريق وتعيده إلى سكة الانتصارات”.