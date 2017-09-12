 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي للمملكة مع فرصه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة) في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم ،حائل ،الجوف ،المدينة المنورة ، الشرقية ، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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