 بالفيديو: ماذا قال “الجبير” لوزير خارجية اليايان جعله ينفجر في الضحك! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو: ماذا قال “الجبير” لوزير خارجية اليايان جعله ينفجر في الضحك!

بالفيديو: ماذا قال “الجبير” لوزير خارجية اليايان جعله ينفجر في الضحك!
المناطق_متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر وزير الخارجية عادل الجبير يعرض لنظيره الياباني تارو كونو نموذجاً للإسطرلاب الإسلامي، وذلك على هامش المباحثات التي تمت بينهما أمس الإثنين.
وأوضح مقطع الفيديو وزير خارجية اليابان وهو يبدي إعجابه بالإسطرلاب الإسلامي، قائلًا: إنه يشبه “الآيفون”، ليرد الجبير مازحاً: “نعم، هو الجد الأكبر للآيفون”.

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