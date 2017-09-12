 مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب

مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب
المناطق_متابعات

أثارت مكافآت التأهل لنهائيات كأس العالم القلق بين لاعبي الأخضر المتأهل لمونديال روسيا 2018 ،خوفا من عدم شمولهم بتلك المكافآت بسبب عدم وجودهم في القائمة المختارة لآخر مباراتين في التصفيات أمام منتخبي الإمارات واليابان، واقتصار المكافآت على العناصر الأساسية والبديلة التي اختيرت في آخر مباراتين.

ومن جهته قال مشرف عام المنتخب الأول لكرة القدم طارق كيال أن المكافآت ستقتصر على المشاركين في التصفيات النهائية فقط سواء كانوا أساسيين أو احتياطيين ،موضحا أن اللاعبين المشاركين في التصفيات الأولى المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية بالإمارات 2019، الموصلة للتصفيات النهائية للمونديال، قد تلقوا مكافآت التأهل كاملة.وتابع “كيال” أن المكافآت الجديدة تقتصر على التصفيات النهائية للاعبين المشاركين في آخر 10 مباريات ،وربط على المنتخب بين التقدير الممنوح للاعبين من مكافآت باجتماع سيعقده اتحاد القدم سيضع من خلاله النقاط على الحروف، مشيرا إلى أنه في الغالب ستطبق لائحة المكافآت على اللاعبين، كل حسب مشاركته.

فيما أكدت مصادر مطلعة عدم اقتصار المكافآت على المبلغ الممنوح من اتحاد القدم للاعبي الأخضر الذين حققوا حلم المونديال بعد غياب دام 12 عاما،مضيفين إمكانية منحهم مكافآت من المقام السامي، وفي حال طلب الأسماء من قبل الجهات العليا فإن إدارة المنتخب سترفع عبر اتحاد كرة القدم الأسماء الأساسية والاحتياطية كافة مع باقي الأجهزة العاملة في المنتخب، والأمر لها في تحديد المكافآت ،بحسب عكاظ.

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