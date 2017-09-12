 شروط غريبة لـ أمانة الأحساء لإيصال الكهرباء للمنازل! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شروط غريبة لـ أمانة الأحساء لإيصال الكهرباء للمنازل! «حرس الحدود» يعلن عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة بالقسم النسائي إيران تسعى لإقامة قواعد عسكرية في سوريا وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في البنك الإسلامي للتنمية مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخب بالفيديو: ماذا قال “الجبير” لوزير خارجية اليايان جعله ينفجر في الضحك! الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية أربيلوا: التحكيم يفضل ريال مدريد على برشلونة مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية العلاج المناعي للسرطان يثبت فاعلية في المراحل المبكرة للمرض بعد 56 يوماً من إنشائه.. جهاز أمن الدولة يضرب “داعش” في مقتل وزراء الخارجية العرب واليابان يؤكدون دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس

شروط غريبة لـ أمانة الأحساء لإيصال الكهرباء للمنازل!

شروط غريبة لـ أمانة الأحساء لإيصال الكهرباء للمنازل!
المناطق_الأحساء

اشترطت أمانة الأحساء زراعة عدد من شتلات الأشجار لإيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة، وذلك في مبادرة لأول مرة يجري تطبيقها.
وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم إن خطط أمانة الأحساء تستهدف زراعة مليون شجرة من خلال هذه المباردة بالتنسيق مع البلديات الفرعية، إضافة إلى التعاون مع المجمعات والمراكز التجارية والفنادق ومباني الدوائر الحكومية والجوامع لتفعيل المبادرة.
وأكد أمين الأحساء أنه تم تعزيز كافة دراسات مشاريع تطوير الطرق المستقبلية بزراعة الأشجار على جانبيها، مع مراعاة مصادر المياه، وبما لا يتعارض مع السلامة المرورية، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأقرت اللجنة التنفيذية الخاصة في الأمانة، خلال اجتماعها أمس، البدء بزراعة 100 كيلومتر في الطرقات والشوارع الرئيسية في الحاضرة، إضافة إلى تعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات البلدية كمرحلة أولى من المبادرة، على أن يتم الإعلان عن موعد انطلاقة هذه المرحلة خلال شهر نظير التزام الأمانة بعدد من المناسبات الوطنية والاجتماعية خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أمين الأحساء أن اللجنة التنفيذية كانت قد أنهت كافة الخطط التنفيذية والتخطيطية في إحصاء المواقع والطرق المشمولة في الزراعة، عبر مراحل زمنية وخلال عام، المبنية على معايير الاستدامة والشمولية الجغرافية للمواقع المشمولة بمصادر الري الزراعي، مع تنوع الأشجار وملاءمتها للبيئة المحلية، ومناسبة حجمها مع عرض الشوارع والأرصفة.
وأكد أنه سيتم عرض تلك الخطط لكافة البلديات والعمل بها مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية ونشطاء المجتمع، ويسبق هذا الاجتماع التحضيري إقامة الندوة التنفيذية للمبادرة المزمع إقامتها خلال الأسبوع الجاري بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من نشطاء المجتمع المتبنين للحراك الاجتماعي في مبادرة «مليون شجرة في الأحساء».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>