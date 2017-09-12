مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أحدث وأقوى تجربة نووية تجريها بيونجيانج حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى تصويت من جانب أعضاء المجلس الـ 15 على إجراءات جديدة ردا على ادعاءات بيونجيانج بأنها أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية في الثالث من سبتمبر الجاري.

ويهدف قانون العقوبات الجديد إلى منع نظام كوريا الشمالية من كسب المال من خلال صادرات المنسوجات ومنع الدول من إصدار تصاريح عمل للمواطنين الذين يوفرون لحكومة بيونجيانج العملات الأجنبية عن طريق إرسال اجورهم اليها.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن الحظر على صادرات المنسوجات وحظر إصدار تصاريح عمل للعمال الكوريين الشماليين ستحرم النظام مما لا يقل عن 3ر1 مليار دولار من الإيرادات السنوية (أي بمقدار 800 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي).

يذكر أن اقتراح هالي المبدئي بتمديد العقوبات كان يتضمن تجميد أصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ومن المتوقع أن تخفض الجولة الماضية من العقوبات، التي وافق عليها المجلس قبل خمسة اسابيع، حوالى مليار دولار من عائد الصادرات السنوية البالغ 3 مليارات دولار.