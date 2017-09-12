 توفر عدد من الوظائف للسعوديين في شركات القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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توفر عدد من الوظائف للسعوديين في شركات القطاع الخاص

توفر عدد من الوظائف للسعوديين في شركات القطاع الخاص
المناطق_الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف بعدد من شركات القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة من السعوديين، وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض، وستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الحالي بمقر الغرفة.

وسيتم في يوم الثلاثاء 12 سبتمبر إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على الثانوية والمتوسطة والابتدائية لشغل وظائف لدي شركة المجال جروب فور تحت مسمى( مشرف تغذية، حامل نقود، سائق، رجال امن) وستكون المقابلات لشغل الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

وفي يوم الأربعاء 13 سبتمبر ستجرى المقابلات الشخصية للحاصلين على البكالوريوس والثانوية لشغل وظائف بشركة ركن المجرة للتجارة تحت مسمي مشرف فرع (يشترط وجود خبره ثلاث سنوات) وبائع لا يشترط خبره، وستكون المقابلات الخاصة بهذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

أما في يوم الخميس 14 سبتمبر فسيتم إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس (حديث التخرج) لشغل عدد من الوظائف بشركة الشرقاوي للمقاولات الكهربائية والميكانيكية، والوظائف تحت مسمي (فني كهربائي، فني تكييف، فني سباكه، فني الكترونيات، مهندس ميكانيكي، مهندس كهربائي)، وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

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