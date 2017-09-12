 «الوضع الليلي» يصل إلى موقع تويتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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«الوضع الليلي» يصل إلى موقع تويتر

«الوضع الليلي» يصل إلى موقع تويتر
المناطق_الرياض

تساعد الخلفية الداكنة والخطوط الساطعة على قراءة النصوص بصورة أفضل خلال الليل مقارنة بالخلفية الساطعة والخطوط الداكنة على شاشة الكمبيوتر، وتعتمد بعض مواقع الويب حالياً على هذا المفهوم من خلال تفعيل الوضع الليلي، الذي يمتاز بتصميم محافظ على العينين.

وعلى غرار منصة يوتيوب أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر هذه الوظيفة أخيراًن فإذا قام المستخدم بتسجيل الدخول والنقر على صورة البروفايل، فيمكنه في النافذة، التي يتم فتحها بعد ذلك اختيار “الوضع الليلي”، وعندئذ يتحول الموقع إلى درجات اللون الأزرق الداكن في الخلفية، وقد كان الوضع الليلي قاصراً في السابق على تطبيق تويتر.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الليلي المتوفر في أنظمة التشغيل يعتبر أكثر تطوراً من الناحية التقنية، سواء كان ذلك نظام مايكروسوفت ويندوز أو أبل “ماك أو إس” أو غوغل أندرويد أو أبل “آي أو إس”، حيث إن كل أنظمة التشغيل الكبيرة تقريبا تقوم بتغيير ما يعرف باسم درجة حرارة ألوان الشاشة إلى الدرجات الدافئة، التي تمتاز بنسبة أقل من الضوء الأزرق، حيث يعمل ذلك على الحفاظ على العينين والتمتع بنوم أفضل في وقت لاحق.

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