 “المملكة القابضة” تبرم اتفاقية لشراء 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“المملكة القابضة” تبرم اتفاقية لشراء 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي

“المملكة القابضة” تبرم اتفاقية لشراء 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي
المناطق_متابعات

أعلنت شركة المملكة القابضة عن إبرامها اتفاقية شراء وبيع أسهم مع بنك كريدي أكريكول كوربوريت آند انفستمنت لشراء عدد 195,267,861 سهم من الأسهم التي تملكها في البنك السعودي الفرنسي والتي تمثل 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال سعودي لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 5,760,401,899.50 ريال سعودي.

وبحسب بيان الشركة عبر تداول، فإنه سيتم تمويل الصفقة عن طريق السيولة المتاحة لشركة المملكة القابضة والتسهيلات البنكية القائمة.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تتماشى مع نشاط شركة المملكة القابضة واستراتيجيتها العامة.ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2017م بعد استكمال شروط الاتفاقية والحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

علما بأنه بعد إتمام الصفقة سيبقى بنك كريدي أكريكول كوربوريت آند انفستمنت كمستثمر استراتيجي في البنك السعودي الفرنسي، بجانب شركة المملكة القابضة، مستمراً في دعم نشاطات البنك السعودي الفرنسي ونموه.ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للصفقة إبتداءاً من الفترة المالية اللاحقة لإتمام الصفقة. وتؤكد شركة المملكة القابضة بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة،وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

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