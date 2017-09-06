 إخلاء 13 شخصاً بسبب حريق في مكتبة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إخلاء 13 شخصاً بسبب حريق في مكتبة بالطائف

إخلاء 13 شخصاً بسبب حريق في مكتبة بالطائف
المناطق_الطائف

أخلى رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف 13شخصاً في عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار بعد نشوب حريق في مكتبه بحي الشهداء الشمالية، وعلى الفور باشرت عدد من فرق الدفاع المدني وتم نقل الفرق اللازمة للموقع.

وأشار المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظه الطائف العقيد ناصر الشريف أنه ورد بلاغ إلى مركز العمليات الموحدةـ، واتضح ان الحريق في مكيف وامتد الحريق إلى أربع مكائن لتصوير الورق في مكتبة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، حيث امتدت الأدخنة إلى الأدوار العليا للمبنى، ومحل للمواد الغذائية مجاور للمكتبة تأثر بالأدخنة، مما استدعي إخلاء الموقع من السكان وعددهم 13 شخصاً، واتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي في المكيف، و‎تم انهاء الحالة من قبل الدفاع المدني بدون إصابات.

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