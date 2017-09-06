سيميوني: أتلتيكو مدريد سيحقق لقب دوري الأبطال عاجلاً أو آجلاً

أكد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن الإصرار مفتاح فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في المستقبل القريب.

ويفتتح أتلتيكو مسيرته في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم في ضيافة فريق روما الإيطالي اليوم الثلاثاء.

وأوضح سيميوني: خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال يثير الفخر والفوز باللقب سيكون أفضل إنجاز.. خسرنا النهائي في الدقيقة الأخيرة من قبل وخسرنا نهائي آخر بركلات الترجيح.. منحنا هذا الخبرة، نواصل عملنا وإصرارنا، سنحقق هذا الإنجاز عاجلا أو آجلا.

وأشار سيميوني إلى أنه ليس منزعجاً مما حدث في الماضي، حيث اكتسب الفريق خبرات مختلفة من وصوله لنهائي دوري الأبطال من قبل، مؤكداً أن دوري الأبطال بطولة عظيمة، موضحاً أنه يكن احتراماً كبيراً لفريق روما”.