 العقيد الذيابي: كل تحركات الأعداء بالداخل والخارج تحت المتابعة الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العقيد الذيابي: كل تحركات الأعداء بالداخل والخارج تحت المتابعة الأمنية

العقيد الذيابي: كل تحركات الأعداء بالداخل والخارج تحت المتابعة الأمنية
المناطق_الرياض

أكد العقيد سعيد الذيابي الخبير الأمني والإستراتيجي أن تنفيذ العمليات الاستباقية تعطي ثقة لدى المواطن والدول الأخرى في إمكانيات وجهود المملكة.

وأكد خلال تصريحات له بعد القبض على عدد من العناصر الإرهابية في الرياض أن كل تحركات الأعداء في الداخل والخارج تحت المتابعة ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز امن الدولة السعودي قد أحبط أمس مخططا لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع السعودية وتم القبض على الانتحاريين وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن واتضح من التحقيقات أنهما من الجنسية اليمنية كما تم القبض على سعوديين ويجري التثبت من علاقتهما.

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