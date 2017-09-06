 سفير المملكة في اليمن: منحنا اليمنيين الأمل والعمل وإيران تدعم الحوثيين لقتلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سفير المملكة في اليمن: منحنا اليمنيين الأمل والعمل وإيران تدعم الحوثيين لقتلهم

سفير المملكة في اليمن: منحنا اليمنيين الأمل والعمل وإيران تدعم الحوثيين لقتلهم
المناطق_الرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، الاستاذ “محمد آل جابر”، إن إيران تدعم جماعة الحوثي لقتل اليمنيين، بينما المملكة تمنح اليمنيين الأمل وفرص العمل.
وذكر السفير “محمد آل جابر”، في تغريدات على حسابة بموقع “تويتر”، أن “إيران تدعم الحوثي لقتل اليمنين وتهجيرهم وتدمير آمالهم وفرص حياتهم، والمملكة ترحب بأشقائها وتمنحهم الأمل وفرص العمل”.
وأضاف: “تستضيف إيران بعض اليمنين لأدلجتهم ولتدريبهم على القتل والتدمير، ولم تقدم لليمن مشروعا سوى السلاح وإحداث الفتنة”.
وقال السفير إن المملكة “أتاحت الفرصة لأكثر من مليوني مواطن يمني للعمل على أراضيها”، و”تبلغ نسبة الأشقاء اليمنيين العاملين بالمملكة أكثر من 20٪ من العمالة غير السعودية”.
وجاءت تصريحات السفير آل جابر في تعليق على قرار المملكة، منح “الإقامة النظامية” لليمنيين حاملي “هوية زائر”، الذين يقيمون في المملكة منذ سنوات بطريقة غير نظامية، بداية من السبت المقبل.

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