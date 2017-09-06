رفض استئناف رئيس نادي الشباب وتغريمه “300” ألف ريال

رفضت لجنة الاستئناف اليوم الثلاثاء استئناف رئيس نادي الشباب مع تأييد قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال.

وجاء الإيقاف والغرامة بعد قيام المدعى رئيس نادي الشباب “عبدالله عامر القريني” بإصدار بيان إعلامي عبر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي اعتبر مخالفة جسيمة تتضمن التجريح والإساءة والاتهام والتشكيك في نزاهة ومصداقية الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارته ولجانه دون وجود دليل يثبت ذلك.