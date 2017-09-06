 رفض استئناف رئيس نادي الشباب وتغريمه “300” ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رفض استئناف رئيس نادي الشباب وتغريمه “300” ألف ريال سفير المملكة في اليمن: منحنا اليمنيين الأمل والعمل وإيران تدعم الحوثيين لقتلهم إخلاء 13 شخصاً بسبب حريق في مكتبة بالطائف سيميوني: أتلتيكو مدريد سيحقق لقب دوري الأبطال عاجلاً أو آجلاً الأمم المتحدة: جرائم واعتداءات يتعرض لها المهاجرون إلى أوروبا “المملكة القابضة” تبرم اتفاقية لشراء 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي توفر عدد من الوظائف للسعوديين في شركات القطاع الخاص «الوضع الليلي» يصل إلى موقع تويتر مجلس الأمن يشدد العقوبات على كوريا الشمالية أمانة القصيم تزيل «26» مبسطاً مخالفاً بحديقة الإسكان أمريكا تدين العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار مركز تنمية الإنسان يعلن وظائف للرجال وللنساء في عدة تخصصات

رفض استئناف رئيس نادي الشباب وتغريمه “300” ألف ريال

رفض استئناف رئيس نادي الشباب وتغريمه “300” ألف ريال
المناطق_الرياض

رفضت لجنة الاستئناف اليوم الثلاثاء استئناف رئيس نادي الشباب مع تأييد قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال.
وجاء الإيقاف والغرامة بعد قيام المدعى رئيس نادي الشباب “عبدالله عامر القريني” بإصدار بيان إعلامي عبر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي اعتبر مخالفة جسيمة تتضمن التجريح والإساءة والاتهام والتشكيك في نزاهة ومصداقية الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارته ولجانه دون وجود دليل يثبت ذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>