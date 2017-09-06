 يوم تقني تعريفي للمستجدين تقنية جدة ترفع طاقتها الاستيعابية بقبول 1300 متدربا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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يوم تقني تعريفي للمستجدين تقنية جدة ترفع طاقتها الاستيعابية بقبول 1300 متدربا

يوم تقني تعريفي للمستجدين تقنية جدة ترفع طاقتها الاستيعابية بقبول 1300 متدربا
المناطق_عادل الزهراني
أنهت الكلية التقنية بمحافظة جدة استعداداتها  لبدء التدريب يوم الاحد القادم بعد ان رفعت طاقتها الاستيعابية للفصل الأول بقبول1300متدربا في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي .
وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأنه سيتم تنفيذ برنامج اليوم التقني التعريفي للمستجدين يومي الاحد والاثنين القادمين والذي يهدف الى تعريفهم ببيئة الكلية والخدمات والبرامج التي ستقدم لهم والاجابة على كافة استفساراتهم حول العملية التدريبية .
وحول رفع الطاقة الاستيعابية قال السريعي بأن قد تم رفعها هذ الفصل بقبول 1300 متدربا في مختلف التخصصات والتي تشمل الإنتاج والتبريد والتكييف وتقنية المحركات والمركبات والإدارة المكتبية والمحاسبة و التسويق والقوى الكهربائية والتقنية المدنية والمعمارية والفندقة والسفر والسياحة وذلك نتيجة للطلب المتسارع على برامج الكلية وما تمثله مخرجات الكلية من احتياج فعلي متزايد لها في سوق العمل حيث بلغت نسبة توظيف خريجي الكلية الفعلي 99% خلال العام المنصرم إضافة الى توفر بيئة تدريب متكاملة من حيث الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وكذلك توفر الورش والمعامل والبرامج التطبيقية الحديثة وفق احدث اساليب التدريب العالمية .
وتابع السريعي قوله بأن الكلية تعتزم خلال هذا العام التواصل مع كافة قطاعات الاعمال لخلق المزيد من فرص التدريب والتوظيف وبناء شراكات تُسهم في تحقيق نتائج إيجابية إضافة الى تنظيم عدد من المبادرات و لقاءات التوظيف المباشر لقطاعات الاعمال داخل الكلية مرحبا بكافة سبل التعاون البناء في كافة الاتجاهات .

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