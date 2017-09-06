أمانة الرياض تواصل حملاتها ضد الباعة المتجولين

واصلت الادارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض حملاتها على احياء متفرقة جنوب وغرب ووسط وشرق الرياض بمساندة الادارة العامة للنظافة وقوة الضبط الميداني واسفرت الحملة عن مصادرة ٢٦ بسطة خضار وفواكه تم تسليمها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها .

ذكر ذلك المهندس انور قلم مدير عام الادارة العامة للراحة والسلامة بالأمانة واشار الى انه تم تسليم ٣٩ بائعا متجولا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم من عقوبات، واشار الى ان تم حجز١٧ مركبة عمد اصحابها لمخالفة الاشتراطات البلدية.

واكد ان هذه الحملات مستمرة في جميع احياء الرياض داعيا المواطنين والمقيمين الى التعاون بالشراء من المحلات النظامية لسلامتهم والتبليغ عن العمالة المخالفة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.