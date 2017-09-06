 “الأحوازية لحقوق الإنسان” تدين اختطاف نظام الاحتلال الإيراني لـ “5” مواطنين قسراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“الأحوازية لحقوق الإنسان” تدين اختطاف نظام الاحتلال الإيراني لـ “5” مواطنين قسراً

“الأحوازية لحقوق الإنسان” تدين اختطاف نظام الاحتلال الإيراني لـ “5” مواطنين قسراً
المناطق_الرياض

أدانت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما قام به الاحتلال الإيراني للأحواز العربية المحتلة من عمليات اختطاف قسري في حق خمسة مواطنين أحواز في مدن “الحويزة” و”ملا ثاني” منذ ما يقرب من شهر، مطالبة بضرورة الكشف عن أماكن هؤلاء المختطفين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وأعربت المنظمة في بيان رسمي لها، عن رفضها الكامل لما يتبعه الاحتلال الإيراني “الفارسي” من عمليات قمع وتنكيل تتم في حق المواطنين الأحواز، مطالبة كافة المؤسسات الدولية المسئولة عن حقوق الانسان بفتح تحقيقات فورية للكشف عما يتم من انتهاكات في حق المواطنين.
وشددت على أن عمليات الاعتقال التي يرتكبها الاحتلال في حق المواطنين تتم بدون سند قانوني ويشوبها الغموض حول مصير المعتقلين، الأمر الذي يجعلها ترتقي لمستوى الاختطاف القسري المتبع لدى المليشيات الإرهابية.
وأكدت أن سياسة الاحتلال القمعية باختطاف المواطنين قسرا من منازلهم وانتهاك حرماتها وتخريب محتوياتها، واقتياد المختطفين إلى أماكن مجهولة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة للحياة مما يمثل خطراً على حياتهم يخالف ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت الرأي العام الدولي بالتضامن مع المختطفين الخمسة وهم: سجاد عاصي السيلاوي متزوج ويبلغ من العمر 36 عاما، حمدي عاصي السيلاوي متزوج ويبلغ من العمر 40 عاما ويعمل معلما، صلاح الدين بن هادي الضبي متزوج ويبلغ من العمر 37 عاما وبشير بن رزاق السيلاوي، ويبلغ من العمر 25 عاما أعزب، وحسين الكعبي البالغ من العمر 26.

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