 “أرامكو” تمد 5عملاء في شمال آسيا بكامل مخصصات النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“أرامكو” تمد 5عملاء في شمال آسيا بكامل مخصصات النفط

“أرامكو” تمد 5عملاء في شمال آسيا بكامل مخصصات النفط
المناطق_الرياض

من المقرر أن تمد السعودية خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا بكامل مخصصات النفط الخام المتعاقد عليها في شهر أكتوبر المقبل، في حين تم إبلاغ شركة تكرير سادسة في المنطقة بخفض إمدادات الخام العربي الخفيف جدا الشهر المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ”رويترز”.

وقال متعامل متخصص في إمدادات نفط الشرق الأوسط إنه من المرجح أن تخفض السعودية مخصصات الولايات المتحدة بدلا من آسيا، بسبب انخفاض معدلات تشغيل المصافي ووفرة مخزونات الخام في أمريكا.

وأضاف المتعامل‭‭ ‬‬: المخصصات السعودية عملية حسابية يمكنهم خفض المخصصات للولايات المتحدة وإمداد آسيا.

وذكر مصدر من شركة التكرير السادسة في آسيا أن إمدادات أكتوبر من الخام العربي الخفيف جدا انخفضت 10 في المائة، مرجحا أن يكون السبب في ذلك إجراء أعمال صيانة في سبتمبر الجاري في حقل بقيق السعودي الذي ينتج هذا الخام.

وأكد مصدر بصناعة النفط على دراية بالسياسة النفطية السعودية لـ”رويترز” الخميس الماضي، أن شركة أرامكو السعودية ستخفض مخصصات الخام إلى زبائنها في أنحاء العالم في أكتوبر المقبل، بمقدار 350 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع تعهداتها في اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين “أوبك” ومنتجين مستقلين.

وتعهدت السعودية الشهر الماضي‭‭ ‬‬بخفض الإمدادات إلى عملائها في أنحاء العالم في سبتمبر بمقدار 520 ألف برميل يوميا.

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