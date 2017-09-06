حائل تحتضن أكبر مجمع للبلاستيك في الشرق الأوسط

بدأ، أمس الاثنين (11 سبتمبر 2017)، بمجمع التصنيع للصناعات البلاستيكية، في المدينة الصناعية بمنطقة حائل، التشغيل التجريبي لمشروع الصناعات التحويلية، كأكبر مجمع للبلاستيك في الشرق الأوسط.

ويوفر المشروع الجديد، الذي يقوم على مساحة 100 ألف متر مربع، نحو 450 فرصة عمل لأبناء منطقة حائل، وتستثمر فيه إحدى شركات التصنيع بـ600 مليون ريال، بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وزيادة قدرات قطاع الصناعات التحويلية بالشركة.

ووقعت الشركة اتفاقيات تعاون مع جامعة حائل وكلية المجتمع ومعهد التدريب المهني، لتدريب الكوادر الوطنية؛ لزيادة نسبة السعودة في شركة التصنيع الوطنية في مشاريعها بالمملكة.