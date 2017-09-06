كيف تشتري هواتف أندرويد “رخيصة” وبجودة عالية ؟ .. إليك هذه النصائح الذهبية

الكثير منا يفكر بشراء هاتف أندرويد جديد بسعر رخيص لأسباب عديدة قد تتعلق بعدم وجود ميزانية كافية أو للرغبة في التجديد كل فترة، ولكن قبل الإقدام على هذه الخطوة ينصح خبراء تقينين باتباع بعض الخطوات والنصائح لاختيار الهاتف المناسب.

ومن أهم تلك الخطوات بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” التحقق من جودة الشاشة فالعديد من هواتف أندرويد الرخيصة لا تقدم الجودة الكافية، وليس المقصود هنا البحث عن هاتف بشاشة AMOLED أو بدقة QHD بأسعار منخفضة، بل التحقق من أن شاشة الهاتف تعمل بسلاسة ولا تعاني من مشاكل فيما يتعلق بالاستجابة إضافة إلى أن تكون الدقة فيها مقبولة ولا تقل عن 1280+720 بيكسل.

وهناك أمثلة عديدة توضح أهمية وجود شاشة لمس تعمل بصورة جيدة كي لا يواجه المستخدم تواجه مشاكل في التنقل بين التطبيقات أو عدم وجود جودة كافية لمشاهدة الأفلام أو الفيديوهات.

ومن النصائح المهمة أيضا، التحقق من المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، فقد تكون مشاكل الأداء هي الحلقة الأضعف في الهواتف الرخيصة التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تجعل الكثير من المستخدمين يبتعد عنها.

ولذلك ينبغي التحقق قبل شراء الهاتق من أنه يُقدم الحد المقبول من حيث أداء المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، خصوصاً مع توافر هواتف بأسعار رخيصة وبذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت.

كما لا يجب إهمال “جودة التصنيع” فهواتف أندرويد مرتفعة المواصفات غالبا ما تكون مصنعة بمواد ذات جودة عالية، وله قدرة كبيرة على تحمل الخدوش ومقاومة الماء وغيرها.

وبالتالي عوضا عن اقتناء هاتف لا يُقدم جودة كافية بالمجمل، يُفضل اقتناء هاتف من الفئة الاقتصادية بزيادة طفيفة للغاية على سعر الهواتف الرخيصة لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 دولار مقابل الحصول على جودة أفضل.