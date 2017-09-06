خسارة فادحة لصفقات العقار محليا .. 10 مليارات ريال في عام

خسرت الصفقات العقارية السكنية والتجارية في جميع مناطق السعودية خلال 365 يوما ما قيمته 10 مليارات ريال، بعدما وصلت في شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 14.6 مليار ريال، مقارنة بـ 24.6 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي 2016، وذلك بحسب التقرير الشهري لوزارة العدل.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية السكنية في السعودية لشهر أغسطس الماضي من العام الحالي نحو 6 مليارات ريال مقارنة بشهر أغسطس من عام 2016، التي بلغت خلاله 15.2 مليار ريال. وتراجعت نحو 0.1 مليار ريال مقابل شهر يوليو 2017.

ووصلت الصفقات السكنية نحو 9.9 مليار ريال بنسبة 67.7% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، واستحوذت منطقة الرياض على 38.6% من إجمالي الصفقات السكنية لشهر أغسطس الماضي بقيمة بلغت 3.8 مليار ريال، وتلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 27.4%، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار ريال.

وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة صفقات عقارية سكنية بلغت نحو 1.7 مليار ريال بنسبة 17% من إجمالي قيمة الصفقات السكنية لشهر أغسطس الماضي.

ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية التجارية في جميع مناطق السعودية لشهر أغسطس الماضي من العام الحالي إلى 4.7 مليار ريال بنسبة 32.3% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ريال عن شهر يوليو الماضي من العام الحالي، لتتراجع الصفقات بالقيمة نفسها عن شهر أغسطس من العام الماضي، بعدما بلغت 9.4 مليارات ريال.

ووفقا لـ”عكاظ”، استحوذت منطقة الرياض على 37.5% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التجارية، بقيمة بلغت 1.7 مليار ريال لشهر أغسطس الماضي، وتلتها منطقة الشرقية بنسبة تصل إلى 27% بقيمة بلغت نحو 1.2 مليار ريال. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 16.9% من إجمالي قيمة الصفقات التجارية لشهر أغسطس الماضي من العام الحالي بقيمة بلغت نحو 800 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الصفقات العقارية لقطع الأراضي لشهر أغسطس 2017، نحو 13 مليار ريال، بانخفاض نحو 8 ووصلت قيمة الصفقات العقارية للشقق نحو 811 مليون ريال في جميع مناطق السعودية بهبوط بنحو 100 مليون ريال.

ووصل إجمالي صفقات الفلل في جميع مناطق المملكة لشهر أغسطس الماضي من العام الحالي نحو 87 مليون ريال، بانخفاض نحو 39 مليون ريال بالمقارنة بالشهر نفسه من عام 2016.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للمعارض والمحلات 81 مليون ريال بتراجع نحو 25 مليون ريال.