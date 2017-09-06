 أسعار الذهب .. أدنى مستوى في أكثر من أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أسعار الذهب .. أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

أسعار الذهب .. أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
المناطق - وكالات

بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1325.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر عند 1322.85 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر هبط 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يوليو تموز. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 1330.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.77 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر.

ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 988.05 دولار للأوقية بينما ارتفع اليلاديوم 0.7 بالمئة إلى 938.25 دولار للأوقية.

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