الداخلية المصرية: اسم القرضاوي موجود في قوائم الانتربول.. لم يتم رفعه

نفى مصدر مسؤول بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن أنباء حول إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليه المصري يوسف على عبدالله القرضاوي.

وأضاف المصدر، أنه بالتنسيق مع منظمة الإنتربول والكشف عن النشرة على قاعدة البيانات تبين أنها مازالت سارية ولَم تُلغى.

يذكر أنه تم عقد اجتماع مغلق بمقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه في ضوء ما أثير ببعض وسائل الإعلام، وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب انتربول القاهرة، مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها المحكوم عليه للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة.