أمير منطقة الباحة يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بقصر سموه بالبريده بالباحة أصحاب الفضيلة القضاة ومشايخ القبائل وأعضاء مجلس المنطقة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية “الاثنينية”. وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المختلفة التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم بالمنطقة.

وحث سموه مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بضرورة تلمس احتياجات المواطنين وبذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة واهلها .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، ووكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح، ونائب رئيس محكمة الاستئناف محمد بن مسفر الغامدي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.