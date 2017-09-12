 أمير مكة يتسلم تقريرا عن الأحكام القضائية الصادرة في المنطقة خلال عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير مكة يتسلم تقريرا عن الأحكام القضائية الصادرة في المنطقة خلال عام

أمير مكة يتسلم تقريرا عن الأحكام القضائية الصادرة في المنطقة خلال عام
المناطق - مكة المكرمة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تقريرا عن الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم المنطقة خلال عام.

ولدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الدكتور عبدالله الحريري ، استمع سموه لشرح عن أبرز أعمال الوزارة خلال موسم الحج والتي تمثلت في تجهيز 18  دائرة قضائية متخصصة بالنظر في القضايا المستعجلة للحجاج إلى جانب تجهيز 6 كتابات عدل متنقلة و12 كاتب عدل، للمشاركة في توثيق الوكالات والإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي.

وفي نهاية اللقاء هنأ الدكتور الحريري ، أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة نجاح موسم حج العام 1438هــ .

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