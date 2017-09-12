 “العمل”: تأنيث محال المستلزمات النسائية يشمل المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 12 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“العمل”: تأنيث محال المستلزمات النسائية يشمل المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها سفير المملكة في الأمم المتحدة : المملكة ساهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية الموجهة لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق أمير منطقة الباحة يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة اعتماد مخطط كموقع لبيع وتربية الحيوانات الداجنة والطيور شمال مركز حزم الجلاميد استقرار أسعار النفط عند 53.8 دولار للبرميل لجنة الاختبارات بمدرسة الامام أبو عمرو البصري بجرب بالباحة تنهي اختبارات أحد طلابها في المستشفى خلال جلسته الأسبوعية.. أمير القصيم: الممكلة مرجعية دولية لإدارة الحشود مدير جامعة الباحة يتفقد آلية تسجيل الجداول بعمادة القبول والتسجيل بلدية القطيف: رقابة مشددة على صالونات الحلاقة بسيهات صيف الشرقية في اليوم الثاني : الزوار يستمتعون بالمسابقات وعروض خفة اليد والأكشن تعليم الشرقية يستبق العام الدراسي الجديد بورش عمل لرفع جودة الأداء أمين الشرقية يوجه بإضافة حركة التفاف قبل تقاطع شارع الأمير تركي لخدمة حركة قائدي المركبات والمشاة

“العمل”: تأنيث محال المستلزمات النسائية يشمل المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها

“العمل”: تأنيث محال المستلزمات النسائية يشمل المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها
واس - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة الثالثة من تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها ، تستهدف المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها .
ومن المقرر تطبيق قرار التأنيث في مرحلته الثالثة في غرة شهر صفر القادم 1439هـ، إذ كان من المفترض تطبيقه في 01 / 01 / 1438هـ، كما أعلنت الوزارة سابقا، وذلك انطلاقا من حرصها على إعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، وبما يدعم فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.
وتأتي المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية ، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة ، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية ، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ، ومستلزمات رعاية الأمومة ، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل .

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